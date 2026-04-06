Muğla Hava Durumu! 06 Nisan Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 6 Nisan 2026 Pazartesi günü hava durumu, mevsim normallerine uygun olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 11 - 13 derece civarında. Gün boyunca bu sıcaklık 18 - 21 dereceye yükselecek. Öğle saatlerinde, Muğla ve çevresinde sağanak yağışlar bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmak faydalıdır. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayları görülebilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olmanız önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Salı günü sıcaklık 11 - 13 derece civarında seyredecek. Öğle saatlerinde hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklık 12 - 14 derece arasında olacak. Yağışların etkisi azalacak. Perşembe günü sıcaklık yine 11 - 13 derece civarında. Hava koşullarının daha da iyileşmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmayın. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmanız önerilir. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olaylarına karşı dikkatli olun. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyredeceğini göz önünde bulundurun. Uygun kıyafet tercihleri yapmak faydalı olacaktır.