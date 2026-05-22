HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla TEM’de yoğunluk oluştu

Kurban Bayramı öncesi haftanın son iş gününde tatili İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu’nun he iki istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla TEM’de yoğunluk oluştu

9 günlük Kurban Bayramı tatili, bugün iş çıkış saatinin ardından başladı. Tatili şehir dışında geçirmek isteyenler ile hafta sonunu bayram tatiliyle birleştiren vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren yola çıktı.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla TEM’de yoğunluk oluştu 1

İSTANBUL'DA BAYRAM TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU

İBB Trafik verilerine göre saat 17.00 sıralarında İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri mevkiinde her iki yönünde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla TEM’de yoğunluk oluştu 2

İş çıkış saatinin yaklaşmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun daha da artması beklenirken, ulaşımda şu ana kadar herhangi bir aksama yaşanmadı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YSK'dan CHP kararı! Mutlak butlan itirazı reddedildiYSK'dan CHP kararı! Mutlak butlan itirazı reddedildi
52 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı52 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İstanbul trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi geldi! CHP'nin 3 avukatı azledildi

Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi geldi! CHP'nin 3 avukatı azledildi

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cem Uzan aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Cem Uzan aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.