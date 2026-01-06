Muğla Hava Durumu! 06 Ocak Salı Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Ocak 2026 Salı günü, Muğla'da hava koşulları serin olacak. Yağmurlu bir gün bizi bekliyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 6 - 7 derece civarında seyredecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 - 12 derece arasında olacak. Yağmurlu hava bu saatlerde de devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 9 - 10 dereceye düşecek. Yağmurlu koşullar ise sürecek.

Rüzgarlar güney yönünden esecek. Hızı saatte 14 - 19 kilometre arasında değişecek. Nem oranı gün boyunca %80 - %91 arasında olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almak önemli. Kalın bir mont giymek de önerilir. Nem oranının yüksek olması, hassas bünyeleri etkileyebilir. Soğuk algınlığına karşı dikkatli olmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 9 - 10 derece civarında olacak. Hafif yağmurlar ayrıca bekleniyor. 8 Ocak Perşembe günü sıcaklık 11 - 12 dereceye yükselecek. Yağmurlu hava bu tarihte de devam edecek. 9 Ocak Cuma günü sıcaklık 7 - 8 dereceye düşecek. Yine hafif yağmurlar görülecek.

Bu dönemde dışarıda vakit geçirecekler için uygun giyim önemlidir. Soğuk ve yağmurlu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.