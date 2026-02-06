Muğla Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Şubat 2026 Cuma günü, Muğla'da hava durumu değişken. Genel olarak, sıcaklıklar 11 ile 17 derece arasında olacak. Bazı bölgelerde hafif yağmur görülecek. Bodrum'da hava kapalı ve bulutlu, ayrıca hafif yağmurlu. Dalaman'da hafif sağanak yağmurlu hava mevcut. Fethiye'de kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Menteşe'de parçalı bulutlu hava koşulları öngörülüyor. Ula'da kapalı ve bulutlu hava hakim olacak.

Yarın, 7 Şubat Cumartesi günü, sıcaklıklar 9 ile 19 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde hafif yağmur devam edecek. Bodrum'da hava kapalı ve bulutlu, hafif yağmurlu olarak tahmin ediliyor. Dalaman'da yine hafif sağanak yağmurlar olacak. Fethiye'de kapalı ve bulutlu bir hava hakim. Menteşe'de parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Ula'da da kapalı ve bulutlu hava koşulları öngörülüyor.

8 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 9 ile 17 derece arasında olacak. Bazı bölgelerde hafif yağmurlar sürecek. Bodrum'da hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Dalaman'da hafif sağanak yağmurlar devam edecek. Fethiye'de yine hafif çiseleyen yağmur görülecek. Menteşe'de parçalı bulutlu hava olacak. Ula'da kapalı ve bulutlu bir hava mevcut.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı. Hava sıcaklıkları 9 ile 19 derece arasında değişiyor. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edin. Hava koşullarına uygun giyinerek gerekli önlemleri alarak, Muğla'da daha rahat günler geçirebilirsiniz.