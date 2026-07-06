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Muğla Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık 32-33 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık artışları yaşanabilir. Dışarıda bulunanların gün boyunca güneşten korunmaya özen göstermesi önem taşıyor. Güneş çarpması riskine karşı şapka takmak ve bol su içmek gerekmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklık koşullarının devam etmesi planlanıyor.

Muğla Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Muğla'da 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 32-33 derece civarında seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıklar daha fazla artabilir. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum hava durumunu belirginleştiriyor.

Sıcak hava koşulları, öğle saatlerinde dışarıda olacaklar için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor. Uzun süre güneşe maruz kalmak, güneş çarpması riskini artırabilir. Özellikle dışarıda vakit geçirecek olanların koruyucu giysiler giymesi önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek de gereklidir.

Muğla'da hava durumu önümüzdeki günlerde de benzer şekilde devam edecek. 7 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı yine 32-33 derece civarında olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıkların 33-34 dereceye yükselmesi muhtemel. 9 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklığın 32-33 derece arasında olması bekleniyor.

Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir faktör. Sahilde zaman geçirenlerin, güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölgede durması önerilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda orman yangını riski artıyor. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınılmalı. Sigara izmaritlerini atmak gibi davranışlardan uzak durulmalıdır.

MUğla'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı önlemlerinizi alarak keyifli bir hafta geçirmenizi dilerim.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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