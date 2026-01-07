Muğla Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu bildirilmiştir. Sabah saatlerinde sıcaklık 9°C civarında olacaktır. Gün boyunca hava bulutlu ve güneşli aralıklı şekilde devam edecektir. Öğle saatlerinde sıcaklık 19°C civarına ulaşacaktır. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12°C'ye düşecektir. Yağış beklenmiyor. Bu durum dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecektir. 8 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde 9°C civarında bir sıcaklık beklenmektedir. Gün boyunca hava hafif yağmurlu olacaktır. Sıcaklıklar 12°C ile 14°C arasında değişecektir. 9 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde 9°C civarında bir sıcaklık öngörülmektedir. Gün boyunca hava hafif yağmurlu olacak, sıcaklıklar 12°C ile 13°C arasında değişecektir. 10 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde yine 9°C civarında bir sıcaklık bekleniyor. Gün boyunca hava hafif yağmurlu olacak ve sıcaklıklar 12°C ile 14°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacağı için mont veya kalın ceket giymeniz önerilir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak önem kazanacaktır. Dışarıda vakit geçirirken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Bu durum gününüzü daha keyifli hale getirecektir.