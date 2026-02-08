HABER

Muğla Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hafif yağışlı ve ılıman hava koşulları bekleniyor. Sıcaklık 15 ile 20 derece arasında değişecek. Takip eden günlerde de 16 ile 18 derecelik sıcaklıklar görülecek. Genel olarak bulutlu bir hava hâkim olacak. Açık hava etkinliği planlayanların yağışa karşı hazırlıklı olmaları önemli. Yüksek nem oranı nedeniyle alerjik reaksiyon riski taşıyanlar dikkat etmelidir.

Seray Yalçın

Muğla'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 15 ile 20 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı ise 10 km/s civarında seyredecek.

Gelecek günlerde de hava durumu benzer koşullar sergileyecek. 9 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 16 ile 18 derece arasında olacak. 10 Şubat Salı günü ise 15 ile 17 derece arasına gerileyecek. Bu süreçte hava genellikle bulutlu olacak. Zaman zaman hafif yağışlar görülebilir.

Açık hava etkinliği planlayanların yağışa karşı hazırlıklı olmaları gerekecek. Nem oranının yüksek olması nedeniyle alerjik reaksiyonlara hassas olanların dikkatli olmaları önerilir.

Muğla'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hafif yağışlı ılıman koşullar bekleniyor. Takip eden günlerde de benzer hava durumu devam edecek. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Bu sayede daha sağlıklı ve keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

