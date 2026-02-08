Muğla Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 15 ile 20 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı ise 10 km/s civarında seyredecek.

Gelecek günlerde de hava durumu benzer koşullar sergileyecek. 9 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 16 ile 18 derece arasında olacak. 10 Şubat Salı günü ise 15 ile 17 derece arasına gerileyecek. Bu süreçte hava genellikle bulutlu olacak. Zaman zaman hafif yağışlar görülebilir.

Açık hava etkinliği planlayanların yağışa karşı hazırlıklı olmaları gerekecek. Nem oranının yüksek olması nedeniyle alerjik reaksiyonlara hassas olanların dikkatli olmaları önerilir.

Muğla'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hafif yağışlı ılıman koşullar bekleniyor. Takip eden günlerde de benzer hava durumu devam edecek. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Bu sayede daha sağlıklı ve keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz.