Muğla Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu yağmurlu ve serin geçecek. Hava sıcaklıkları 6 ile 9 derece arasında değişirken, rüzgar hızı 12 km/s olarak ölçülecek. Bölge halkı ve ziyaretçilerin yanlarında su geçirmez mont ve şemsiye bulundurması faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Hava durumunu takip etmek, açık hava etkinlikleri için önemli bir ayrıntıdır.

Taner Şahin

Muğla'da 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu, bölge halkı ve ziyaretçiler için önemlidir. Bugün, Muğla'da orta şiddetli yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları 6 ile 9 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Rüzgar hızı 12 km/s civarında olacak. Bu durum, hafif bir esinti anlamına gelir. Nem oranı %88 civarında. Bu, hava koşullarının serin hissedilmesine neden olabilir. Kat kat giyinmek ve su geçirmez ayakkabı kullanmak, rahat etmenizi sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde, Muğla'da hava durumu değişkenlik gösterecektir. 10 Ocak Cumartesi hafif yağmurlu, sıcaklık 10 ile 16 derece arasında olacak. 11 Ocak Pazar günü şiddetli yağmur bekleniyor. O gün 5 ile 13 derece arasında sıcaklık öngörülüyor. 12 Ocak Pazartesi ise hava daha da serinleyecek. Sıcaklık 2 ile 12 derece arasında olacak, azalan bulutlar görülecek.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun kıyafet seçimi, gününüzü keyifli hale getirecektir. Yağmurlu günlerde trafikte dikkatli olmak da gereklidir. Su birikintilerinden kaçınmak, güvenliğiniz için önemlidir.

Muğla'da 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu yağmurlu ve serin olacaktır. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecektir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

