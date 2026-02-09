HABER

Muğla Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 9 Şubat 2026 Pazartesi hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklık 8 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %67 ve rüzgar hızı saatte 11 km olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşecek ve yağmur görülecek. 10 Şubat Salı gününde hafif yağış bekleniyor. Doğru giyinmek ve dışarıda dikkatli olmak bu süreçte önem taşıyor. Yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafet tercih edilmeli.

Enis Ekrem Ölüç

Muğla'da, 9 Şubat 2026 Pazartesi, hava durumu bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları 8 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %67 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 11 km olacak. Gün doğumu saati 08:04, gün batımı saati 18:41 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 10 Şubat Salı günü, hava sıcaklıkları 7 ile 15 derece arasında olacak. Hafif çiseleyen yağmur görülecek. 11 Şubat Çarşamba günü, sıcaklık 8 ile 16 derece arasında olacak. O gün bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. 12 Şubat Perşembe günü ise hava sıcaklıkları 11 ile 17 derece arasında değişecek. Bu gün yağmur geçişleri bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmeli. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekiyor. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmesi önerilir.

