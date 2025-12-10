Muğla Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü, Muğla'da hava durumu ılıman ve sakin. Gün boyunca hava sıcaklıkları 14 ile 16 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 13 derece civarında. Nem oranı %70 civarında ölçülüyor. Rüzgar hızı 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:12. Gün batımı saati 17:53 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Aralık Perşembe günü sıcaklıklar 15 ile 17 derece arasında olacak. 12 Aralık Cuma günü sıcaklıklar 16 ile 18 derece olacağı tahmin ediliyor. 13 Aralık Cumartesi günü ise sıcaklıklar yine 16 ile 18 derece arasında seyredecek.

Bu ılıman hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken, bir kat daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, terlemeyi artırabilir. Bu nedenle bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek önerilir.

Rüzgar hızının düşük olması, açık hava etkinlikleri için elverişli. Fakat rüzgar yönü ve hızı zaman zaman değişebilir. Denizin kenarında vakit geçirecekler için rüzgar durumunu kontrol etmekte fayda var.

Gün doğumu ve batımı saatleri de önemli. Gün doğumu 08:12'de, gün batımı ise 17:53'te. Bu yaklaşık olarak 9 saatlik bir gün ışığı süresi sağlıyor. Bu süre zarfında açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.

Muğla'da 10 Aralık 2025 ve önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve sakin. Bu dönem açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinliği göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet seçimi ve su tüketimine dikkat etmek önemlidir.