Muğla Hava Durumu! 10 Nisan Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da, 10 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Gece ise 12 ile 14 derece civarında bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %50 ile %60 arasında seyredecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Nisan Cumartesi günü sıcaklık 17 ile 20 derece arasında olacak. 12 Nisan Pazar günü ise 20 ile 23 derece civarında tahmin ediliyor. Her iki gün de güneşli ve açık hava koşulları bekleniyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarın. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Bu nedenle, yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş koruyucu ürünler kullanın. Bol su içmeyi unutmayın.

