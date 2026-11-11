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Muğla Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 11 Kasım'da sonbaharın etkileri belirginleşiyor. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasına yükselebilir. Hafif serinlik sabah saatlerinde hissedilirken, güneş zaman zaman kendini gösterecek. Bu hava, sahilde yürüyüş yapmak veya sıcak bir kahve eşliğinde keyifli vakit geçirmek için uygun. Ancak, önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları bekleniyor. 12 Kasım'da sıcaklık 18 ile 21 dereceye düşebilir. Hazırlıklı olmak, olası yağışlar için önem taşıyor.

Muğla Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Muğla'da 11 Kasım Çarşamba 2026 günü sonbahar mevsiminin etkileri belirgin bir şekilde hissedilecek. Bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirenler için önemli ipuçları sunuyor. Güne hafif bir serinlik ile başlanacak. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneş ara ara yüzünü gösterecek. Hafif bulutlu bir gökyüzü muhtemel. Bu bulutlar gün boyunca fazla etkili olmayacak. Genel olarak güneşli bir hava ile karşılaşılacak.

Muğla'nın kıyı kesimlerinde yaşayanlar için bu havanın keyfini çıkarma zamanı. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Üzerinize bir hırka almanızda fayda var. Bugünkü hava durumu, sıcak bir kahve ile sahilde yürüyüş yapmak için harika bir alternatif sunuyor. Öğle saatlerinde sıcaklık biraz daha artacak. Yüzme sezonunu kapatmamış olanlar için uygun bir ortam oluşabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 12 Kasım'da sıcaklıkların 18 ile 21 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Daha bulutlu bir gün geçireceğiz. Haftanın ilerleyen günlerinde yerel olarak etkili yağışlı hava koşulları da oluşabilir. Muğla'daki meteorolojik tahminler, bu hafta boyunca günlük sıcaklıkların düşeceğini öngörüyor. Sıcaklık 16 ile 19 derece arasında değişecek. Bu durum, güzel Muğla’nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenlerin dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.

Hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemli. Dışarıda olmayı planlayanlar, bir şemsiye yanına almayı unutmamalıdır. Soğuk havalarda üşütmemek için kalın giysiler tercih edilmeli. Özellikle akşam saatlerinde hava daha da soğuyabilir. Ekstradan bir kat giymek akıllıca bir tercih olabilir.

Muğla’nın 11 Kasım Çarşamba günündeki hava durumu ılımandır. Keyifli bir gün geçirmenizi sağlar. Önümüzdeki günlerde hava şartları için hazırlığınızı yapmanız önerilir. Mevsim geçişlerinde hava koşulları ani değişim gösterebilir. Bu yüzden her zaman dikkatli olmalısınız.

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hava durumu Muğla
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