Muğla Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Öğleye doğru yağışların şiddeti artacak ve sıcaklıklar 14°C'ye yükselecek. Akşam saatlerine yaklaştıkça sıcaklık 6°C'ye düşecek. Önümüzdeki günlerde ise hava daha sakin hale gelecek. 12 Ocak günü hafif yağmur ve ardından güneş bekleniyor. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Ufuk Dağ

Bugün, 11 Ocak 2026 Pazar günü, Muğla'da hava koşulları değişken olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C civarında olacak. Öğleden sonra, yağışların şiddetlenmesi tahmin ediliyor. Yağmur sağanak hale gelecek. Sıcaklıkların 14°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 6°C'ye düşecek. Yağışların devam etmesi bekleniyor. Gün boyunca şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakinleşecek. 12 Ocak Pazartesi sabahında hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 2°C ile 11°C arasında değişecek. Öğleden sonra bulutlar dağılacak. Güneşin yüzünü göstermesi tahmin ediliyor. Sıcaklık 11°C civarına yükselecek. 13 Ocak Salı bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklıkları 9°C ile 2°C arasında değişecek. 14 Ocak Çarşamba ise daha sıcak bir hava olacak. Sıcaklıkların 15°C'ye kadar çıkması öngörülüyor. Hava koşullarının açık ve güneşli olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda su geçirmez bir ceket bulundurmak da önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek iyi bir fikirdir. Şemsiye taşımak sizi koruyacaktır.

Yağışlı bir hava, 11 Ocak 2026 Pazar günü Muğla'da bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakinleşecek. Güneşli günler yaşanması tahmin ediliyor. Hava durumuna uygun hazırlık yaparak konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirebilirsiniz.

