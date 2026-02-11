HABER

Muğla Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 11 Şubat 2026 itibarıyla kış normlarına uygun hava koşulları gözlemleniyor. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 16 derece arasında değişirken, sabah saatleri bulutlu ve hafif yağmurlu geçecek. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 14 ile 16 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgarın hızının yükselmesiyle birlikte, nem oranı %70 ile %91 arasında değişim gösterecek. Bu hava şartlarında dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez mont bulundurmak önem taşıyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 11 Şubat 2026 Çarşamba, Muğla'da hava durumu tipik kış koşullarına işaret ediyor. Gün boyunca sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava bulutlu ve hafif yağmurlu. Öğle ve öğleden sonra sıcaklıklar 14 ile 16 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde hava parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu. Gece saatlerinde sıcaklık 7 ile 8 derece arasında düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde 3 km/s, öğle saatlerinde 7 km/s, akşam saatlerinde 4 km/s ve gece saatlerinde 14 km/s olacak. Nem oranı ise %70 ile %91 arasında değişecek.

Muğla'daki hava durumu, önümüzdeki günlerde benzer koşullar sunacak. 12 Şubat Perşembe gününde sıcaklıklar 11 ile 15 derece arasında olacak. Orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. 13 Şubat Cuma günü hafif çiseleyen yağmur tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 12 ile 16 derece arasında olacak. 14 Şubat Cumartesi günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 12 ile 14 derece arasında olacak.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken bir şemsiye veya su geçirmez bir mont almak yararlı olacaktır. Rüzgarın hızının artabileceğini düşünmelisiniz. Bu durumda hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşebileceğini unutmamalısınız.

hava durumu Muğla
