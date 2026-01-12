HABER

Muğla Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da hava durumu, 12 Ocak 2026 tarihinde değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde kapalı ve hafif yağışlı bir gün bekleniyor. Öğle saatlerinde açılacak hava akşam saatlerinde daha da ferahlarken, gece açık kalacak. Sıcaklık 2 ile 11 derece arasında değişkenlik gösterecek. Takip eden günlerde, sıcaklıklar artacak ve 15 Ocak'ta bol güneşli günler görülecek. Kalın giyinmek, hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önem taşıyor.

Taner Şahin

Bugün, 12 Ocak Pazartesi 2026, Muğla'da hava koşulları değişken olacak. Sabah saatlerinde hava kapalı. Hafif yağış bekleniyor. Öğle saatlerinde hava açılacak. Ancak bulutluluk devam edecek. Akşam saatlerinde hava daha da açılacak. Gece saatlerinde hava açık olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 2 ile 11 derece arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu iyileşecek. 13 Ocak Salı günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında seyredecek. 14 Ocak Çarşamba günü hava ısınacak. Sıcaklıklar 4 ile 15 derece arasında olacak. 15 Ocak Perşembe günü hava bol güneşli olacak. Sıcaklıklar 4 ile 17 derece arasında değişecek.

Bu dönemde giyinmek önemli. Sabah ve akşam serin olacak. Kalın bir mont veya ceket giymek faydalı olacaktır. Sabah saatlerinde hafif yağış olabileceğinden bir şemsiye bulundurmakta yarar var. Gün içinde hava ısınacak. Kat kat giyinmekte fayda var. Gevşek katları gerektiğinde çıkarabilirsiniz. Hava koşullarına göre plan yapmak önemli. Özellikle sabah ve akşam dışarı çıkarken dikkatli olmanızda fayda var.

