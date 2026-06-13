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Muğla Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça keyifli ve güneşli. Sıcaklık 21 ile 27 derece arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hafif, nem oranı ise %60 seviyesinde. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. 14 Haziran'da sıcaklık 23 ile 28 derece, 15 Haziran'da 22 ile 30 derece arasında seyredebilecek. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir dönemdesiniz, bol su içmeyi ve güneş kremi kullanmayı unutmayın.

Muğla Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Muğla'da bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi, hava durumu oldukça keyifli. Hava, gün boyunca güneşli. Sıcaklık 21 ile 27 derece arasında değişiyor. Rüzgarın hızı 4 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %60 civarında seyrediyor. Bugünkü hava, güzel ve ılıman.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Haziran Pazar günü hava yine güneşli. Sıcaklıklar 23 ile 28 derece arasında olacak. 15 Haziran Pazartesi günü hava hala güneşli. Sıcaklık 22 ile 30 derece arasında belirlenecek. 16 Haziran Salı günü de hava güneşli. Sıcaklık 23 ile 30 derece arasında seyredecek. Bunun sonucu, Muğla'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneşin etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi de ihmal etmeyin. Rüzgar hafif olacağından, açık alanlarda rüzgar hissedilmeyecek. Rahat kıyafetlerle dışarıda vakit geçirmeniz mümkün. Muğla'da hava durumu elverişli. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdasınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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