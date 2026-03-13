Muğla Hava Durumu! 13 Mart Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mart 2026 Cuma günü, Muğla'da hava durumu genel olarak parçalı bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 16 ile 20 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde hava serin. Öğleye doğru ise ılık ve bahar havası hissedilecek. Hafif rüzgarlar gökyüzünü bulutlandıracak. Yağış beklenmiyor. Akşam saatlerinde sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önerilir.

Gelecek günlerde, 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günleri benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 15 ile 19 derece arasında değişecek. Hava koşulları ılık ve bahar havası yaratacak. Bu dönemde de yağış beklenmiyor.

Güzel havayı değerlendirmek için sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini göz önünde bulundurun. Yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düştüğünü unutmamak gerekir. Gün içinde hafif rüzgarlar olabileceği için açık hava etkinliklerinizde rüzgarı göz önünde bulundurun. Böylece Muğla'daki bahar havasının tadını çıkarabilirsiniz.