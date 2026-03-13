HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 13 Mart Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, Muğla'da hava genel olarak parçalı bulutlu. Sıcaklık 16 ile 20 derece arasında değişecek. Sabah serin, öğle saatlerinde ise ılık bir hava hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek ve rüzgar yaşanacak. Hafta sonu da benzer hava koşulları devam edecek. 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günleri 15 ile 19 derece arasındaki ılıklık, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunacak. Ceket bulundurmakta fayda var.

Muğla Hava Durumu! 13 Mart Cuma Muğla hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 13 Mart 2026 Cuma günü, Muğla'da hava durumu genel olarak parçalı bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 16 ile 20 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde hava serin. Öğleye doğru ise ılık ve bahar havası hissedilecek. Hafif rüzgarlar gökyüzünü bulutlandıracak. Yağış beklenmiyor. Akşam saatlerinde sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önerilir.

Gelecek günlerde, 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günleri benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 15 ile 19 derece arasında değişecek. Hava koşulları ılık ve bahar havası yaratacak. Bu dönemde de yağış beklenmiyor.

Güzel havayı değerlendirmek için sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini göz önünde bulundurun. Yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düştüğünü unutmamak gerekir. Gün içinde hafif rüzgarlar olabileceği için açık hava etkinliklerinizde rüzgarı göz önünde bulundurun. Böylece Muğla'daki bahar havasının tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildiAFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi
ABD duyurdu: "Irak'ta yakıt ikmal uçağımız düştü"ABD duyurdu: "Irak'ta yakıt ikmal uçağımız düştü"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Son hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Son hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.