Muğla Hava Durumu! 13 Mayıs Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü Muğla'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24-25 derece olacak. Hava genellikle açık ve güneşli. Zaman zaman hafif bulutlar görülebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 18-19 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 4-5 km/saat civarında kalacak. Bu durum hava koşullarını konforlu kılacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 14 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı 21-22 derece olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 15 Mayıs Cuma günü sıcaklık 21-23 derece arasında olacak. Hava genellikle açık ve güneşli kalacak. 16 Mayıs Cumartesi günü 24-25 derece sıcaklık bekleniyor. O gün hava parçalı bulutlu olacak.

Bu güzel havanın tadını çıkarırken, güneş ışınlarına dikkat etmelisiniz. Güneş kremi kullanmanızı tavsiye ederim. Şapka takmayı unutmayın. Açık hava etkinlikleri planlayarak doğanın keyfini çıkarabilirsiniz. Hava koşullarına uygun düzenlemeler yaparak bu güzel günlerin tadını çıkarabilirsiniz.