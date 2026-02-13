HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 13 Şubat 2026'da hava durumu yağmurlu bir gün sunuyor. Sıcaklık aralığı 11 ile 15 derece arasında değişecek. Dışarıda geçen zamanı daha konforlu hale getirmek için su geçirmez mont veya şemsiye almak önemli. Önümüzdeki günlerdeki hava durumu değişkenlik gösterebilir. 14 Şubat Cumartesi günü hafif sağanak yağmurlar etkili olacak. 15 Şubat Pazar ise parçalı bulutlu bir hava ile geçecek. Hazırlık yapmak şart.

Muğla Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Muğla hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 13 Şubat 2026 Cuma günü. Muğla'da hava durumu yağmurlu bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 11 ile 15 derece arasında olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 14 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı 12 ile 17 derece arasında olacak. Hafif sağanak yağmurlar etkili olacak. 15 Şubat Pazar günü ise hava sıcaklığı 10 ile 14 derece arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

16 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklığı 9 ile 14 derece arasında tahmin ediliyor. Hafif yağmurlu koşullar devam edecek. Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalı. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeli ve uygun hazırlık yapmalısınız. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve ayakkabılar tercih edilmeli. Bu, dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu hale getirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akın Gürlek’ten dikkat çeken çıkış: "Bu konulara cevap vermek istemiyorum"Akın Gürlek’ten dikkat çeken çıkış: "Bu konulara cevap vermek istemiyorum"
Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladıTürkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.