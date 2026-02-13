Muğla Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Bugün 13 Şubat 2026 Cuma günü. Muğla'da hava durumu yağmurlu bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 11 ile 15 derece arasında olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 14 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı 12 ile 17 derece arasında olacak. Hafif sağanak yağmurlar etkili olacak. 15 Şubat Pazar günü ise hava sıcaklığı 10 ile 14 derece arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

16 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklığı 9 ile 14 derece arasında tahmin ediliyor. Hafif yağmurlu koşullar devam edecek. Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalı. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeli ve uygun hazırlık yapmalısınız. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve ayakkabılar tercih edilmeli. Bu, dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu hale getirecektir.