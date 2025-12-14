HABER

Muğla Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu oldukça keyifli olacak. Sıcaklıklar 14 ile 17 derece arasında değişirken, bol güneş ışığı ve açık hava koşulları Muğla'nın doğal güzelliklerini keşfetmek için idealdir. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar benzer seviyelerde devam edecek. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri düzenlemek için harika bir fırsat sunuyor. Güneş koruyucu kullanmayı ve bol su içmeyi unutmayın.

Ufuk Dağ

Bugün, 14 Aralık 2025 Pazar günü, Muğla'da hava durumu keyifli. Hava sıcaklıkları 14 ile 17 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı altında açık bir hava hakim olacak. Bu koşullar, Muğla'nın doğal güzelliklerini keşfetmek için ideal.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde sürecek. 15 Aralık Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 12 ile 15 derece arasında olacak. Yine bol güneş ışığı bekleniyor. 16 Aralık Salı günü, sıcaklıklar 13 ile 16 derece arasında seyredecek. Parlak güneş ışığı altında açık bir hava hakim olacak. 17 Aralık Çarşamba günü ise hava sıcaklıkları 14 ile 17 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Muğla'nın tarihi ve doğal zenginliklerini keşfe çıkabilirsiniz. Gün boyunca bol su içmeyi unutmayın. Güneş koruyucu kullanmak da önemli. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Muğla'da hava durumu önümüzdeki günlerde elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek, açık hava aktivitelerinizi planlayabilirsiniz. Muğla'nın sunduğu güzelliklerin tadını çıkarın.

hava durumu Muğla
