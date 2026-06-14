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Muğla Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 14 Haziran 2026 Pazar günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığının 28-29 derece olmasıyla birlikte nem oranı %60-65 arasında değişecek. 15 Haziran'da sıcaklık 30-31 dereceyi bulacak. Ayrıca, yerel yağış ihtimali %57-60 olacak. Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması önemli. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek faydalı olacaktır.

Muğla Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Muğla hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Muğla'da 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Yazın tipik özelliklerini yansıtacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 28 - 29 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %60 - %65 arasında değişecek. Rüzgarın hızı 13 km/saat civarında olacak. Yağış ihtimali %57 - %60 arasında bulunuyor. Günün ilerleyen saatlerinde yerel yağışlar görülebilir.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava durumu güneşli ve sıcak kalacak. 15 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığının 30 - 31 derece civarında olması bekleniyor. 16 Haziran Salı günü sıcaklık 31 - 32 dereceye çıkabilir. 17 Haziran Çarşamba günü ise hava sıcaklığının 30 - 31 derece arasında olması tahmin ediliyor. Nem oranı %50 - %60 arasında değişecek. Yağış ihtimali %50 - %57 civarında olacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda durmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek önem taşır. Yerel yağışların olabileceğini unutmamak lazım. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak iyi bir fikir olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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