Muğla Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü, Muğla'da hava durumu hafif yağışlı. Sıcaklık 12 ile 21 derece arasında. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak. 15 Mayıs Cuma günü az bulutlu. Sıcaklık 11 ile 21 derece arasında. 16 Mayıs Cumartesi günü parçalı az bulutlu. Bu günde sıcaklık 11 ile 24 derece arasında. 17 Mayıs Pazar günü ise hafif yağışlı. Sıcaklık 14 ile 23 derece arasında olacak. Değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için esneklik gerektirebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirecekler için su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da seçilmelidir. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yapmanıza yardımcı olur.