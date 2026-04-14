Muğla Hava Durumu! 14 Nisan Salı Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Nisan 2026 Salı günü, Muğla'da hava durumu bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 19 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise 13 ile 14 derece arasında bir düşüş bekleniyor. Hava kalitesi orta seviyede. Solunum yolu rahatsızlığı olanların dışarı çıkarken dikkatli olması önerilir.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da ılıman hava durumu devam edecek. 15 Nisan Çarşamba günü, hava genellikle açık. Sıcaklıklar 21 ile 22 derece arasında değişecek. 16 Nisan Perşembe günü, yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 23 ile 24 derece civarında olacak. 17 Nisan Cuma günü, az güneşli bir hava ile bulutlar görülecek. Sıcaklık 21 ile 22 derece arasında kalacak.

Bu dönemde, hava koşulları ılıman ve genellikle açık olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemli. Bu nedenle, sabah erken saatler ve akşam için serinlik hazırlığı yapmak faydalı. Hava kalitesi orta seviyede olacak. Solunum yolu rahatsızlığı olanların dikkatli olması önemlidir.