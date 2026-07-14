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Muğla Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 14 Temmuz 2026 tarihinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması muhtemel. 15-17 Temmuz tarihlerinde de hava sıcaklıklarının 35-37 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Bu sıcak hava koşullarında iç bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Su tüketimi, hafif kıyafetler ve güneş korunma önlemleri sağlık açısından kritik rol oynamaktadır.

Muğla Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Muğla hava durumu nasıl?
Simay Özmen

14 Temmuz 2026 Salı günü Muğla'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması muhtemel. Kıyı bölgelerinde ise güneşli ve sıcak bir hava yer alacak.

Önümüzdeki günlerde de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 15 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 35-36 derece civarında olması öngörülüyor. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklıkların 36-37 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. 17 Temmuz Cuma günü de hava sıcaklıklarının aynı aralıkta olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları altında iç bölgelerde yaşayanların dikkatli olması gerekiyor. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemli. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek de faydalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruması için uygun ürünler kullanmak gerekir. Şapka takmak da önerilmektedir. Sıcak hava dalgaları yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk taşır. Bu grupların daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Muğla'da önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak önemlidir. Sağlığınızı korumak için dikkatli olmalısınız.

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hava durumu Muğla
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