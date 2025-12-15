Muğla Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Hava durumu 15 Aralık 2025, Muğla'da ılıman ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 16 ile 18 derece arasında değişecek. En düşük sıcaklıklar 4 ile 5 derece civarında seyredecek. Nem oranı %40 ile %90 arasında değişkenlik gösterecek. Rüzgar hızı ise 5 ile 15 km/saat olacak. Gün doğumu 08:10, gün batımı ise 17:49 olarak tahmin ediliyor.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için ideal. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek keyifli olacak. Doğa yürüyüşleri yapmak ve sahil kenarında yürüyüşe çıkmak önerilir. Akşam saatlerinde sıcaklık düşeceği için uygun bir üst almayı unutmayın.

Ayrıca, önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Aralık Salı günü sıcaklık 16 ile 18 derece arasında olacak. En düşük sıcaklıklar 5 ile 6 derece civarında seyredecek. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 17 ile 19 derece arasında olacak. Bunun yanı sıra, en düşük sıcaklıklar 6 ile 7 derece arasında kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sürecek.

Bu hava koşullarından faydalanmak için, günün erken saatlerinde dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Sabah saatlerinde doğa yürüyüşleri yapmak ve sahil kenarında yürüyüşe çıkmak tercih edilebilir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar düşeceği için gerekli tedbirleri almalısınız.

Sonuç olarak, Muğla'da 15 Aralık 2025 günü ve sonrasında hava koşulları açık ve ılıman olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem sağlıyor.