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Muğla Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü sıcak ve güneşli bir hava ile karşılayacak. Gündüz sıcaklıkları 34-35 derece civarında seyredecekken, gece ise 22-23 dereceye düşecek. Nem oranı %19-23 arasında değişecek. Tatilcilerin güneşin zararlı etkilerine karşı önlem alması önemli. Güneş kremi kullanmak, bol su içmek ve şapka takmak, sağlıklı bir tatil için gereklidir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artmaya devam edecek.

Muğla Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?
Simay Özmen

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Muğla'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 34 - 35 derecelerde seyredecek. Gece ise sıcaklık 22 - 23 derece olacak. Nem oranı %19 - %23 şeklinde değişecek. Rüzgar, saatte 3 - 5 kilometre hızla kuzeydoğudan esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, tatilciler için tipik bir yaz günü sunuyor. Güneş ışınları dik açıyla geleceği için ultraviyole (UV) ışınları güçlü olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş kremi kullanması önemli olacak. Ayrıca şapka takmak ve bol su içmek de faydalı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklığın 35 - 36 derece olması öngörülüyor. 17 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 36 - 37 dereceye yükselecek. Nem oranı %14 - %20 arasında değişecek. Rüzgar, saatte 3 - 5 kilometre hızla güneyden esecek.

Sıcak havada öğle saatlerinde dışarıda kalmaktan kaçınılmalı. Serin ve gölgeli alanlar tercih edilmeli. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek önemli. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak da gereklidir.

Muğla'da 15 Temmuz Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli geçecek. Güneşten korunmak ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek, sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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