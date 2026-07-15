Muğla Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Muğla'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 34 - 35 derecelerde seyredecek. Gece ise sıcaklık 22 - 23 derece olacak. Nem oranı %19 - %23 şeklinde değişecek. Rüzgar, saatte 3 - 5 kilometre hızla kuzeydoğudan esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, tatilciler için tipik bir yaz günü sunuyor. Güneş ışınları dik açıyla geleceği için ultraviyole (UV) ışınları güçlü olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş kremi kullanması önemli olacak. Ayrıca şapka takmak ve bol su içmek de faydalı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklığın 35 - 36 derece olması öngörülüyor. 17 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 36 - 37 dereceye yükselecek. Nem oranı %14 - %20 arasında değişecek. Rüzgar, saatte 3 - 5 kilometre hızla güneyden esecek.

Sıcak havada öğle saatlerinde dışarıda kalmaktan kaçınılmalı. Serin ve gölgeli alanlar tercih edilmeli. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek önemli. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak da gereklidir.

Muğla'da 15 Temmuz Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli geçecek. Güneşten korunmak ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek, sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.