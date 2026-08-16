Muğla Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu, çeşitli sürprizler sunuyor. Güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Ancak öğleden sonra yerel sağanaklar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklık 29 - 30 derece civarında. Gece ise 18 - 19 derece arasında olması tahmin ediliyor.

Bu tür hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Gündüz saatlerinde güneşli hava, plaj keyfi için idealdir. Fakat öğleden sonra beklenen sağanaklar ani ıslanmalara yol açabilir. Bu nedenle açık hava etkinlikleri planlayanların, su geçirmez bir ceket veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 17 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığının 31 - 32 dereceye yükselebileceği öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Serinlemek için denize girmek ya da kapalı alanlarda vakit geçirmek iyi bir seçenek olacaktır.

18 Ağustos Salı günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Yanınızda su geçirmez bir ceket veya şemsiye bulundurmak, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

19 Ağustos Çarşamba günü ise bol güneş ışığı ve 33 - 34 derece civarında bir sıcaklık öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, plaj keyfi için uygundur. Ancak güneşin etkisiyle oluşabilecek güneş çarpmalarına dikkat edilmesi önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve güneş koruyucu kullanmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Muğla'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü ve sonraki günlerde, sıcak ve güneşli günler yaşanacak. Ancak ani yağışlara karşı hazırlıklı olunması gerekecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların, hava koşullarına uygun önlemler alması keyifli vakit geçirmelerini sağlayacaktır.