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Muğla Hava Durumu! 16 Haziran Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Güneşli ve açık bir gün geçireceksiniz. Sıcaklık 27-28 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Hafif rüzgar ile birlikte açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunuluyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. Güneş kremleri ve gözlük kullanarak bu güzel yaz günlerinin tadını çıkarabilirsiniz.

Muğla Hava Durumu! 16 Haziran Salı Muğla hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 16 Haziran 2026 Salı günü Muğla'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 27 - 28 derece civarında olacak. Nem oranı %60 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hafif esiyor. Yaklaşık 4 km/saat hızında olacak. Bu güzel hava koşulları açık hava etkinlikleri için idealdir. Plaj keyfi yapmak için de harika bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 17 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 27 - 28 derece civarında bekleniyor. 18 Haziran Perşembe günü sıcaklık 28 - 29 dereceye yükselebilir. Yazın tadını çıkarabileceğimiz bir gün olacak. 19 Haziran Cuma günü de hava açık kalacak. Sıcaklık yine 28 - 29 derece civarında olacak. Nem oranı %60 - %65 arasında değişecek. Rüzgar hafif hızlarda esecek.

Güzel hava koşullarından faydalanmak için güneş kremi kullanmalısınız. Gözlük takmak da zararlı ışınlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Bol su içerek vücudunuzu susuz kalmaktan koruyabilirsiniz. Açık hava etkinliklerinizi daha keyifli hale getirebilirsiniz. Güneş ışınlarının etkili olacağını unutmayın. Uygun kıyafetler seçerek rahat bir gün geçirebilirsiniz.

Muğla'da 16 Haziran 2026 Salı günü ve sonraki günler güzel hava olacak. Bu fırsatı değerlendirip açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Yazın keyfini çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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