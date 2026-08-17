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Muğla Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 17 Ağustos 2026'da hava durumu sıcak ve değişkenlik gösterecek. Gün içinde sıcaklık 30 - 32 derece civarında olacak. Öğleden sonra bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava genel olarak 31 - 37 derece arasında sıcak ve güneşli kalacak. Bu nedenle dışarı çıkarken şemsiye almanız ve güneş korunma önlemleri almanız önemli.

Muğla Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 17 Ağustos 2026 Pazartesi. Muğla'da hava durumu sıcak ve değişken olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 - 32 derece civarında bekleniyor. Öğleden sonra, akşam saatlerine doğru, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak. 18 Ağustos Salı günü, hava sıcaklığı 31 - 33 derece arasında seyredecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 19 Ağustos Çarşamba günü, sıcaklık 32 - 34 derece civarında olacak. Hava koşullarının güneşli kalması öngörülüyor.

20 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 35 - 37 dereceye yükselebilir. Bol güneş ışığı altında açık bir hava olması tahmin ediliyor. Bu sıcak hava koşullarında dışarıda dikkat edilmesi önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde vakit geçirmeden önce önlemler alınmalıdır. Bol su tüketimi, hafif giysiler tercih edilmesi önerilir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması da önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamalısınız.

Muğla'da 17 Ağustos Pazartesi hava sıcak ve değişken olacak. Önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun önlemler almak, keyifli ve sağlıklı günler geçirmenize yardımcı olacaktır.

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hava durumu Muğla
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