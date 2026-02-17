Muğla Hava Durumu! 17 Şubat Salı Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı, Muğla'da hava durumu yağmurlu. Hava serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 ile 16 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 ile 10 dereceye düşecek. Nem oranı %54 civarında. Rüzgar saatte 21,6 kilometre hızla esecek. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almanız faydalı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile 4 derece arasında değişecek. 19 Şubat Perşembe günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 17 ile 4 derece arasında seyredecek. 20 Şubat Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18 ile 7 derece arasında olacak.

Bu dönemde ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler alınması önerilir.