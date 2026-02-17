HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 17 Şubat Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla’da 17 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yağmurlu ve serin bir hava etkili oluyor. Gündüz sıcaklık 14-16 derece arasında seyrederken, akşam saatlerinde 8-10 dereceye düşecek. Rüzgar saatte 21,6 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Şubat’ta sağanak yağış beklenirken, 19 Şubat’ta sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak. Su geçirmez mont ve şemsiye almayı unutmayın.

Muğla Hava Durumu! 17 Şubat Salı Muğla hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı, Muğla'da hava durumu yağmurlu. Hava serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 ile 16 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 ile 10 dereceye düşecek. Nem oranı %54 civarında. Rüzgar saatte 21,6 kilometre hızla esecek. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almanız faydalı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile 4 derece arasında değişecek. 19 Şubat Perşembe günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 17 ile 4 derece arasında seyredecek. 20 Şubat Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18 ile 7 derece arasında olacak.

Bu dönemde ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler alınması önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cinsiyet değiştirmeye sıkı kural! Aynı cinsiyette olanların düğün yapmasına hapis cezasıCinsiyet değiştirmeye sıkı kural! Aynı cinsiyette olanların düğün yapmasına hapis cezası
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayıİntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.