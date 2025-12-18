Muğla Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Muğla'da hava durumu az bulutlu ve ılımandır. Hava sıcaklıkları 5 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %79 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 4.2 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 08:17, gün batımı ise 17:53'tür.

Önümüzdeki günlerde Muğla'daki hava koşulları hafif değişiklikler gösterecek. 19 Aralık Cuma günü, hava sıcaklıkları 4 ile 18 derece arasında olacak. Hava genellikle bulutlu ve güneşli görünüyor. 20 Aralık Cumartesi günü, sıcaklıklar 10 ile 17 derece arasında değişecek. Hava bulutlu olacak. 21 Aralık Pazar günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 7 ile 16 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle 21 Aralık Pazar günü beklenen sağanaklar için yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalıdır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hızı düşük olan günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar olacaktır.