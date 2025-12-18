HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu az bulutlu ve ılımandır. Gün içinde sıcaklıklar 5 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %79 seviyelerindedir. 19 Aralık'ta hava genellikle bulutlu, sıcaklık 4 ile 18 derece arasında olacak. 20 Aralık'ta sıcaklıklar 10 ile 17 derece arasında tahmin ediliyor. 21 Aralık Pazar günü kısa süreli sağanak bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve şemsiye bulundurmak önem taşıyor.

Muğla Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Muğla hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Muğla'da hava durumu az bulutlu ve ılımandır. Hava sıcaklıkları 5 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %79 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 4.2 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 08:17, gün batımı ise 17:53'tür.

Önümüzdeki günlerde Muğla'daki hava koşulları hafif değişiklikler gösterecek. 19 Aralık Cuma günü, hava sıcaklıkları 4 ile 18 derece arasında olacak. Hava genellikle bulutlu ve güneşli görünüyor. 20 Aralık Cumartesi günü, sıcaklıklar 10 ile 17 derece arasında değişecek. Hava bulutlu olacak. 21 Aralık Pazar günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 7 ile 16 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle 21 Aralık Pazar günü beklenen sağanaklar için yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalıdır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hızı düşük olan günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamışÖnce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.