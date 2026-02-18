HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Muğla'da değişken hava koşulları bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece civarındayken, gündüz sıcaklığın 13 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. Hafif yağmur ve parçalı bulutlu hava, akşam saatlerinde 12 dereceye düşecek. Önümüzdeki günler ise daha güneşli ve ılıman geçecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun fırsatlar sunuyor. Şemsiyenizi unutmayın.

Muğla Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü, Muğla'da değişken hava koşulları bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 11 derece civarında. Hafif yağmur görülecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 dereceye yükselecek. Hafif yağışlar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Hava az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık tekrar 11 dereceye gerileyecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %84 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava koşulları iyileşecek. 19 Şubat Perşembe günü, sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Güneşli bir gün yaşanacak. 20 Şubat Cuma günü, sıcaklıklar 18 dereceye ulaşacak. Artan bulutlar ile hava daha ılıman olacak. 21 Şubat Cumartesi günü, yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 14 derece civarında kalacak.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Yanınıza uygun bir üst almanız faydalıdır. Ayrıca, 18 Şubat'taki hafif yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olun. Bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak yararlı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem yaşanacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldıSeviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı
Rize'de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralıRize'de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.