Muğla Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü, Muğla'da değişken hava koşulları bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 11 derece civarında. Hafif yağmur görülecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 dereceye yükselecek. Hafif yağışlar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Hava az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık tekrar 11 dereceye gerileyecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %84 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava koşulları iyileşecek. 19 Şubat Perşembe günü, sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Güneşli bir gün yaşanacak. 20 Şubat Cuma günü, sıcaklıklar 18 dereceye ulaşacak. Artan bulutlar ile hava daha ılıman olacak. 21 Şubat Cumartesi günü, yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 14 derece civarında kalacak.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Yanınıza uygun bir üst almanız faydalıdır. Ayrıca, 18 Şubat'taki hafif yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olun. Bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak yararlı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem yaşanacak.