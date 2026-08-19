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Muğla Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 19 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve sıcak geçiyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30-31 dereceyi bulacakken, gece 17-18 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık artışı devam edecek, 20 Ağustos'ta 32-33, 21 Ağustos'ta ise 34-35 dereceye ulaşacak. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak ve bol su tüketmek sağlığınızı koruyacaktır. Güneş koruyucu kullanmak ve hafif giysiler giymek önem taşıyor.

Muğla Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Muğla'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 - 31 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 17 - 18 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Muğla'nın yaz havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Ağustos Perşembe günü, sıcaklığın 32 - 33 dereceye çıkması bekleniyor. 21 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 34 - 35 dereceye ulaşacak. Artan sıcaklık, öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Şapka takmak cilt sağlığını korumak açısından gereklidir.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcak havanın etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemleri almak önemlidir. Böylece keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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