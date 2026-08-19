Muğla Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Muğla'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 - 31 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 17 - 18 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Muğla'nın yaz havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Ağustos Perşembe günü, sıcaklığın 32 - 33 dereceye çıkması bekleniyor. 21 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 34 - 35 dereceye ulaşacak. Artan sıcaklık, öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Şapka takmak cilt sağlığını korumak açısından gereklidir.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcak havanın etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemleri almak önemlidir. Böylece keyifli bir gün geçirebilirsiniz.