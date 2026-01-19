Muğla Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ocak 2026 Pazartesi, Muğla'da hava durumu genel olarak güneşli. Hava açık olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 10 ile 11 derece arasında sürecek. Rüzgarlar hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Muğla'daki hava, ılıman ve keyifli bir gün sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Ocak 2026 Salı günü sıcaklıklar 12 ile 13 derece arasında olacak. Hava koşulları açık ve güneşli kalacak. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü ise sıcaklıklar 14 ile 15 derece arasında seyredecek. Bu durumda Muğla'da hava, ılıman ve güneşli olacak.

Bu güzel hava koşullarından yararlanmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız iyi bir fikir. Ayrıca öğle saatlerinde güneş ışınları dik olabilir. Güneş koruyucu kullanmayı unutmayın. Cildinizi korumak açısından bu önemlidir.

Muğla'da 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmanız mümkün.