Muğla Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu, tipik kış koşullarını yansıtıyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 8 ile 19 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 5.6 derece civarında olacak. Nem oranı %77 olacak. Rüzgar hızı saatte 4.2 kilometre olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 08:18, gün batımı saati ise 17:54 olarak bekleniyor.

Bugün hava koşulları, hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacak. Terlemeyi önlemek için kat kat giyinmek iyi bir fikir. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 21 Aralık Pazar günü hafif yağmurlu olacak. 22 Aralık Pazartesi günü ise bölgesel düzensiz yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 5 ile 19 derece arasında değişecek. Bu dönemde hazırlıklı olmak, planlarınızı kolaylaştırır.

Muğla'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu, hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ekipmanlarla hazırlıklı olmanız, gününüzü daha konforlu geçirir.