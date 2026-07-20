Muğla Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Temmuz 2026 Pazartesi, Muğla'da hava sıcaklıkları 24 ile 38 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 31 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %16 ile %22 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 3 ile 8 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca hava açık kalacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 21 Temmuz Salı günü sıcaklık 25 ile 39 derece arasında olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü ise 24 ile 41 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar Muğla'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ayrıca, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı olacaktır.

Muğla'daki hava durumu sıcak ve açık olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların süreceği tahmin ediliyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.