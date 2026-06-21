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Muğla Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu yazın tipik özelliklerini sergileyecek. Gündüz hava sıcaklığı 32 derece, gece ise 17 derece civarında olacak. Takip eden günlerde sıcaklıklar 31-33 derece arasında değişecek. Açık ve güneşli hava, dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunma önlemleri almasını zorunlu kılıyor. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, vücut ısısını dengelemek için önem taşıyor.

Muğla Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Muğla hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Muğla'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu yazın tipik özelliklerini gösterecek. Hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 17 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Muğla'nın yaz aylarındaki ortalama değerlerine yakın. Açık ve güneşli bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 22 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 33 derece civarına yükselebilir. 23 Haziran Salı günü ise 32 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 24 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 31 derece civarında bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak gereklidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak fayda sağlar. Ayrıca bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Yüksek hava sıcaklıkları vücutta aşırı ısınmaya yol açabilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı olacaktır.

Muğla'da 21 Haziran 2026 Pazar günü ve takip eden günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Güneşten korunmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için gerekli önlemleri almak, sağlıklı geçirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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