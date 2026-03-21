Muğla Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 21 Mart 2026 tarihinde hava durumu bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 15, gece ise 10 derece olacak. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı %60 civarında tahmin ediliyor. 22 Mart'ta güneşli bir gün bekleniyor, sıcaklık 18 dereceye yükselecek. 23 Mart itibarıyla sağanak bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve planlarınızı güncel hava tahminlerine göre yapmak önemlidir.

Muğla Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Muğla'da, 21 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu genel olarak bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında, gece ise 10 derece olacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %60 civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:16'dır. Gün batımı saati ise 18:18 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Mart Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 18 dereceye çıkacak, gece ise 9 dereceye düşecek. 23 Mart Pazartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 17 derece civarında, gece ise 10 derece civarında kalacak. 24 Mart Salı günü kısa süreli sağanaklar tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 16 derece civarında, gece ise 10 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltan bölgelerde vakit geçirmek önerilir.

Muğla'da hava durumu değişkenlik göstereceğinden, planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmelisiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'den flaş 'İran petrolü' kararıABD'den flaş 'İran petrolü' kararı
Halk otobüsündeki uygunsuz davranış kameradaHalk otobüsündeki uygunsuz davranış kamerada

Canlı Skor
hava durumu Muğla
ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

İngiltere ve Belçika'dan peş peşe İran kararı! Yeşil ışık yaktılar

İngiltere ve Belçika'dan peş peşe İran kararı! Yeşil ışık yaktılar

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Fitch: "Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol 120 dolar olur"

Fitch: "Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol 120 dolar olur"

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

