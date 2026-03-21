Muğla Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da, 21 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu genel olarak bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında, gece ise 10 derece olacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %60 civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:16'dır. Gün batımı saati ise 18:18 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Mart Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 18 dereceye çıkacak, gece ise 9 dereceye düşecek. 23 Mart Pazartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 17 derece civarında, gece ise 10 derece civarında kalacak. 24 Mart Salı günü kısa süreli sağanaklar tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 16 derece civarında, gece ise 10 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltan bölgelerde vakit geçirmek önerilir.

Muğla'da hava durumu değişkenlik göstereceğinden, planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmelisiniz.