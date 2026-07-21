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Muğla Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 21 Temmuz 2026 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 38 dereceye ulaşacakken, gece sıcaklığı 24 derece civarında kalacak. Düşük nem oranı ve hafif rüzgar, sıcak hava koşullarını daha da belirgin hale getiriyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların bol su içmesi, hafif giysiler tercih etmesi ve güneşten korunması önem taşıyor. Aksi takdirde sağlık problemleri yaşanabilir.

Muğla Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Muğla hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Muğla'da bugün, 21 Temmuz 2026 Salı, sıcak ve güneşli bir hava var. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 24 derece civarında olacak. Nem oranı düşük. Yaklaşık %12 seviyelerinde. Rüzgar hızı 3,5 km/s civarında. Tüm bu koşullar, Muğla'da sıcak ve kuru bir hava durumu olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 22 derece civarında seyredecek. Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 36 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları 20 derece civarında olacak. Cuma günü gündüz sıcaklıkları 32 dereceye inecek. Gece sıcaklığı ise 17 derece civarında bekleniyor. Bu dönemde hava açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekiyor. Bol su tüketimi öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka giyilmeli. Ayrıca, güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek faydalı olacaktır. Serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Muğla'da 21 Temmuz 2026 Salı günü ve sonraki günler sıcak ve güneşli olacak. Kişisel sağlığı korumak için gerekli önlemleri almak büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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