Muğla Hava Durumu! 22 Mart Pazar Muğla hava durumu nasıl?

22 Mart 2026 Pazar günü Muğla'da hava genellikle güneşli. Hava ılımandır. Gündüz sıcaklıklar 18 - 20 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 9 - 10 derece düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı orta seviyelerde bulunacak. Bu güzel havada dışarı çıkarken dikkat edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Muğla'daki hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü, 23 Mart 2026’da, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 18 - 20 derece arasında değişecek. Salı günü, 24 Mart 2026’da, kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Bununla birlikte sıcaklıklar 16 - 18 derece civarında kalacaktır. Çarşamba günü, 25 Mart 2026’da, hava bulutlu olacak. Sıcaklık yine 18 - 20 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacaq. Salı günü beklenen yağışlar için hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye alabilirsiniz. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle hafif bir ceket almakta fayda vardır.

Genel olarak Muğla'da hava koşulları keyifli olacaktır. Günlük plan yaparken, hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmakta her zaman fayda vardır.