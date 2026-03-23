Muğla Hava Durumu! 23 Mart Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

23 Mart 2026 Pazartesi günü Muğla'da hava koşulları genel olarak kısmen güneşli olacaktır. Gündüz sıcaklık 18 derece civarında, gece ise 10 derece civarında bekleniyor. Rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Nem oranının %55 civarında seyretmesi öngörülüyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunar.

24 Mart Salı günü hava bulutlu başlayacak. İlerleyen saatlerde güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklık 17 derece civarında olacak. 25 Mart Çarşamba günü hava bulutlu kalacak. Sıcaklıkların 18 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. 26 Mart Perşembe günü ise puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklık 19 derece civarında olacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olun. Özellikle hassas bünyeler için bu önemlidir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik durumu değişebilir. Seyahat planlarınızı yaparken ekstra zaman ayırmanızda yarar var.