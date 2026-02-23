HABER

Muğla Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 23 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16 dereceyi bulacakken, gece ise 4 dereceye inecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. 24 Şubat'ta kısmen güneşli, 25 Şubat'ta sağanak yağış bekleniyor. Açık hava etkinlik planlayanların hava durumunu takip etmesi ve uygun giysiler ile ayakkabılar seçmesi önemlidir.

Simay Özmen

Bugün, 23 Şubat 2026 Pazartesi. Muğla'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde bu sıcaklık 4 dereceye düşecek. Böylece gündüz sıcaklıkları 20 dereceyi bulacak. Gece sıcaklıkları ise 4 derece civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 24 Şubat Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 18 derece civarına çıkacak. 25 Şubat Çarşamba günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 16 derece civarında olacak. 26 Şubat Perşembe günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 13 derece civarına düşecek.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceği düşünülmeli. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak takip etmesi önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da seçilmelidir. Trafik koşullarının yağmurlu havalarda olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Seyahat planlarına ekstra zaman eklemek faydalı olacaktır.

hava durumu Muğla
