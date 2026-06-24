HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 24 Haziran 2026 tarihinde hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli hava ile karakterize ediliyor. Sıcaklık 30 - 32 derece arasında değişecek. Rüzgar ise saatte 8 km hızla kuzeydoğudan esecek. Öğle saatlerinde güneş çarpması riski arttığı için dışarıda dikkatli olmak gerekiyor. Sıcak hava, tatilcilerin yaz keyfini artırırken, koruyucu önlemler almak da cilt sağlığı açısından önem taşıyor.

Muğla Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü Muğla'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 30 - 32 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı ise %47 seviyelerinde. Rüzgarın hızı saatte 8 km olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Bu sıcak hava koşulları Muğla'da tatil yapanlar için tipik bir yaz günü sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığının 31 - 33 derece arasında olması bekleniyor. 26 Haziran Cuma günü sıcaklık 32 - 34 dereceye yükselecek. Yüksek sıcaklıklar açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalı.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda bulunmak risk taşıyabilir. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için güneş çarpması riski artar. Bu nedenle öğle saatlerinde gölgede kalmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek de faydalı olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır.

Muğla'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar bekleniyor. Bu nedenle açık hava etkinliği planlayanlar önlem alarak keyifli bir gün geçirebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'
Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 ilde İHA alarmı! Evin bahçesine ve araziye düştü

2 ilde İHA alarmı! Evin bahçesine ve araziye düştü

Gençlerin sır dolu ölümü! Araçta cansız bedenleri bulundu

Gençlerin sır dolu ölümü! Araçta cansız bedenleri bulundu

Ronaldo'dan Messi'ye tarihi yanıt! Dünya o anı paylaşıyor

Ronaldo'dan Messi'ye tarihi yanıt! Dünya o anı paylaşıyor

Lüks tatiliyle gündemde! 6 günlük tatilin faturası dudak uçuklattı

Lüks tatiliyle gündemde! 6 günlük tatilin faturası dudak uçuklattı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.