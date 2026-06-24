Muğla Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü Muğla'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 30 - 32 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı ise %47 seviyelerinde. Rüzgarın hızı saatte 8 km olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Bu sıcak hava koşulları Muğla'da tatil yapanlar için tipik bir yaz günü sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığının 31 - 33 derece arasında olması bekleniyor. 26 Haziran Cuma günü sıcaklık 32 - 34 dereceye yükselecek. Yüksek sıcaklıklar açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalı.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda bulunmak risk taşıyabilir. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için güneş çarpması riski artar. Bu nedenle öğle saatlerinde gölgede kalmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek de faydalı olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır.

Muğla'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar bekleniyor. Bu nedenle açık hava etkinliği planlayanlar önlem alarak keyifli bir gün geçirebilir.