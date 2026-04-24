Muğla Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 24 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek. Öğleden sonra yerel sağanaklar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalıdır. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 14 dereceye düşecek. Hava bulutlu kalacak.

Rüzgarlar güneybatıdan hafif esecek. Hızı 5 kilometre/saat olacak. Nem oranı gün boyunca %60 civarında kalacak. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissi yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Nisan Cumartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20 derece civarında kalacak. 26 Nisan Pazar günü hava puslu güneşli olacak. Sıcaklıklar 23 dereceye yükselecek. 27 Nisan Pazartesi günü ise hava puslu güneşli kalacak. Sıcaklıklar 25 dereceye ulaşacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanızda fayda var. Ayrıca açık hava etkinlikleri için yanınıza şemsiye almalısınız. Olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır.