Muğla Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu serin ve puslu olarak öngörülüyor. Sıcaklık 5 ile 17 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşerken, ilerleyen saatlerde 17 dereceye ulaşacak. Yüksek nem oranı %94 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 6 km/saat olarak ölçülecek. Geçen günlerdeki hava durumu değişiklikleri giyinme tercihlerinde dikkatli olunmasını gerektiriyor. Gün doğumu saati 08:21, gün batımı saati ise 17:59.

Devrim Karadağ

26 Aralık 2025 Cuma günü Muğla'da hava durumu serin ve puslu olacak. Sıcaklık 5 ile 17 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında seyredecek. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 17 dereceye yükselecek. Nem oranı %94 civarında olacak. Rüzgar hızı 6 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 08:21. Gün batımı saati ise 17:59 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Muğla'da değişiklik gösterecek. 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava daha serin olacak. En düşük sıcaklık 1 derece, en yüksek sıcaklık 12 derece civarında olacak. 28 Aralık 2025 Pazar günü hava biraz daha ısınacak. En düşük sıcaklık 2 derece, en yüksek sıcaklık 13 derece olarak belirlenecek.

Bu serin ve puslu hava koşullarında giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle uygun kıyafetler seçilmelidir. Rüzgar hafif olacak, ancak rüzgar geçirebilen kıyafetler bulundurmak faydalıdır. Gün doğumu ve batımı saatlerine dikkat edin. Gün ışığından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

