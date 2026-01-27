Muğla Hava Durumu! 27 Ocak Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu değişken olacak. Milas'ta hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece arasında değişecek. Fethiye'de hafif sağanak yağmurlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 12 ile 15 derece civarında olacak. Bodrum'da gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sıcaklıklar 9 ile 11 derece arasında seyredecek. Dalaman'da gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 11 ile 15 derece arasında olacak. Yatağan'da hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 7 ile 9 derece arasında değişecek. Ortaca'da gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında olacak.

28 Ocak Çarşamba günü Muğla genelinde hava sıcaklıkları 10 ile 17 derece arasında değişecek. Hava koşullarının daha sıcak ve hafif yağmurlu olması bekleniyor. 29 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları 11 ile 16 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün yaşanacağı tahmin ediliyor. 30 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 12 ile 17 derece arasında değişecek. Yağmurlu bir gün geçmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalı. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Gerekli önlemler almak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.