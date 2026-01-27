HABER

Muğla Hava Durumu! 27 Ocak Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da hava durumu 27 Ocak 2026 tarihinde değişkenlik gösterecek. Milas, Fethiye, Dalaman gibi bölgelerde hafif yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 15 derece arasında seyredecek. 28 Ocak'tan itibaren hava biraz daha ısınacak. Genel olarak Muğla'da hava koşulları değişken. Yağmurların etkili olacağı günlerde uygun kıyafet giymek sağlığı korumak açısından önemli. Hava durumu kontrol edilmeli.

Devrim Karadağ

Muğla'da 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu değişken olacak. Milas'ta hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece arasında değişecek. Fethiye'de hafif sağanak yağmurlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 12 ile 15 derece civarında olacak. Bodrum'da gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sıcaklıklar 9 ile 11 derece arasında seyredecek. Dalaman'da gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 11 ile 15 derece arasında olacak. Yatağan'da hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 7 ile 9 derece arasında değişecek. Ortaca'da gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında olacak.

28 Ocak Çarşamba günü Muğla genelinde hava sıcaklıkları 10 ile 17 derece arasında değişecek. Hava koşullarının daha sıcak ve hafif yağmurlu olması bekleniyor. 29 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları 11 ile 16 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün yaşanacağı tahmin ediliyor. 30 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 12 ile 17 derece arasında değişecek. Yağmurlu bir gün geçmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalı. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Gerekli önlemler almak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

