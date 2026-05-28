Muğla Hava Durumu! 28 Mayıs Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'nın hava durumu, 28 Mayıs'tan başlayarak birkaç gün boyunca değişkenlik gösterecek. 28 Mayıs Perşembe günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24 ile 26 derece arasında ölçülürken, gece sıcaklıkları 13 ile 15 derece olacak. 29 Mayıs'ta hafif yağışlı bir hava söz konusu. Havanın serinlemesi 30 Mayıs Cumartesi günü de devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Enis Ekrem Ölüç

Muğla'da 28 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24 ile 26 derece arasında ölçülecek. Gece ise sıcaklıklar 13 ile 15 derece civarında olacak. Nem oranı %40 ile %45 arasında kalacak. Rüzgar hızı ise 3 ile 4 km/saat arasında değişecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

29 Mayıs Cuma günü hava değişecek. Sıcaklıklar 26 ile 28 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Nem oranı yine %40 ile %45 civarında kalacak. Rüzgar hızı 3 ile 4 km/saat arasında olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir.

30 Mayıs Cumartesi günü hava daha serinleyecek. Sıcaklıklar 22 ile 24 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava öngörülüyor. Nem oranı %50 ile %55 arasında ölçülecek. Rüzgar hızı 4 ile 5 km/saat aralığında olacak. Bu gün için şemsiye ve hafif bir ceket almanız önerilir.

31 Mayıs Pazar günü hava tekrar 24 ile 26 derece arasında olacak. Bu gün açık hava etkinlikleri için uygun bir hava sunacak. Nem oranı %40 ile %45 arasında kalacak. Rüzgar hızı 3 ile 4 km/saat arasında seyredecek.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Bununla birlikte hazırlıklı olmak, planlarınızı gerçekleştirmekte size yardımcı olacaktır.

