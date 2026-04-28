Muğla Hava Durumu! 28 Nisan Salı Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Nisan 2026 Salı, Muğla'da hava durumu mevsim normallerine uygun olacak. Sıcaklıklar 17 ile 22 derece arasında değişecek. Genellikle güneşli bir gün bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren güney çevrelerde yerel kuvvetli yağışlar görülebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak. 29 Nisan Çarşamba günü sıcaklıklar 15 ile 24 derece arasında değişecek. 30 Nisan Perşembe günü sıcaklıklar 14 ile 24 derece olacak. 1 Mayıs Cuma günü ise 13 ile 19 derece arasında bir değişim öngörülüyor. Genel olarak hava güneşli ve az bulutlu olacak. Fakat 1 Mayıs Cuma günü bulutlu bir başlangıç bekleniyor. Ardından güneşin geri dönmesi planlanıyor.

Bu dönemde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemli olacaktır. Özellikle öğle saatlerinde bu değişimlere dikkat edilmeli. Güneş ışınlarının dik geldiği günlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacak. Ayrıca, bol su içmek de sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.