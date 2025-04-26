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Muğla merkezli 11 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu!

Muğla merkezli 11 ildeki eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Muğla merkezli 11 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu!

İl Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Kimliği belirlenen 18 şüphelinin faaliyet gösterdiği Muğla, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Adana, Mersin, Karaman, Antalya, Aydın, Rize ve Samsun'da adresleri de tespit edildi. Dün adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, kaçak göçmenleri Muğla'ya getiren, konaklama imkanı sağlayan ve botla çıkış organizasyonu yaptığı saptanan şüphelilerin tamamını gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde de 5 ruhsatsız tabanca, 120 bin 300 TL, 1100 dolar, dijital materyaller ve 3 araç ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla göçmen kaçakçılığı
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