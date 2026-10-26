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Muğla’nın 7 ilçesine kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla’nın Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Muğla’nın 7 ilçesine kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen devam eden yağışların 27 Ekim Salı günü ilk saatlerden itibaren Muğla’nın kuzey kıyılarında (Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula) kuvvetli (21-50 kg/m2), güney ve doğusunda (Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) şiddetli yer yer aşırı (76-100 kg/m2 ve üzeri) olması beklendiğinden, yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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